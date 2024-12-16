هل يصح الاستنجاء بغير الماء؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول:" هل يصح الاستنجاء بغير الماء؟

وقال أمين الفتوى، الاستنجاء معناه طلب النجاة من القازورات وأن يكون نظيفا وطاهرا ورائحته طيبة.

وأضاف عبد السلام، خلال استضافته ببرنامج"فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": يسميه العلماء "الاستجمار" وهو يعنى إزالة هذه النجاسات بالحجر وما يقوم مقام الحجر، واشترط العلماء بان يكون هذا الحجر جامدا.

وأوضح أمين الفتوى، أنه لا يجوز الإستنجاء أو الوضوء بشىء مائع غير الماء، والاستنجاء وهو رفع الحدث وإزالة النجس يستباح به الصلاة، أى يجب أن أقوم بذلك كى أصلى، والجميع بين الماء والحجر أولى والمناديل الورقية تقوم مقام الحجر، ولكن الحجر لا يزيل 100% لكن الماء يزيل 100%.