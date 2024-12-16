محمد على يوضح حكم الصلاة في السيارة والطائرة؟

كتب-محمد قادوس:

حكم الصلاة في السيارة والطائرة؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن الصلاة في السيارة أو الطائرة أو غيرها من وسائل المواصلات إذا كان المصلي لا يستطيع استقبال القبلة والصلاة قائماً لا تجوز في الفريضة إلا بشرطين :

أولًا- أن يخشى خروج الوقت قبل وصوله إلى وجهته، أما إن كان سينزل قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى ينزل ثم يصلي.

ثانيًا- عدم قدرته النزول من السيارة أو الطائرة للصلاة ، فإن استطاع النزول وجب عليه ذلك.

فإذا تحقق الشرطان لديه جاز له الصلاة، والدليل عموم قوله تعالى : ( لا يُكلف الله نفساً إلا وسعها ) وقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم )

وأضاف علي في رده لمصراوي: إن استطاع أن يستقبل القبلة في صلاته وجب عليه ذلك ؛ لأن ذلك شرط في صحة صلاة الفريضة في السفر والحضر.

وإن كان لا يستطيع استقبال القبلة في جميع الصلاة فليتق الله ما استطاع ؛ لما سبق من الأدلة.

وأوضح الداعية أن هذه الرخص السابقة في الفرض ، أما السنة فأمرها واسع ، فيجوز له أن يصلي على هذه المذكورات حيثما توجهت به - ولو استطاع النزول في بعض الأوقات - ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته حيث كان وجهه ، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة " رواه البخاري

وأكد علي أن صلاة الفريضة جالساً مع القدرة على القيام فإنها لا تجوز لعموم قوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ).

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