ما حكم من حلف بالله كذبًا؟.. الأزهر للفتوى يوضح هل تلزمه كفارة

كـتب- علي شبل:

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية حكم اليمين الكاذبة، لمن حلف بالله تعالى كذباً، وذلك ردا على سائل يقول: ما حكم من حلف بالله كذبًا على أمر فعله أنه لم يفعله؟

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتاوى الالكترونية أنه يجب على من وقع في هذا الذنب العظيم ألا وهو الحلف بالله كذبًا، أن يبادر بالتوبة النصوح والعزم على عدم العَود إليه مرة أخرى، وتسمى هذه اليمين باليمين الكاذبة، والفاجرة، والغموس أي: التي تغمس صاحبها في الإثم والنار.

واستشهدت اللجنة بقول سيدنا رسول الله ﷺ فيها: «مَن حَلَفَ علَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بهَا مَالًا وهو فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وهو عليه غَضْبَانُ» فأنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذلكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هذِه الآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77]. [أخرجه البخاري]

وأضافت لجنة الفتاوى، عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، أنه لا كفارة لليمين الغموس عند جمهور الفقهاء؛ بل تلزم لها توبة صادقة، من ترك للذنب، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق لأصحابها؛ لما ورد فيها من وعيد شديد؛ غير أن فقهاء الشافعية أوجبوا فيها كفارة يمين مع التوبة، والجمع بين التوبة والكفارة أحوط وأسلم.

والكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام.. والله تعالى أعلم.

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