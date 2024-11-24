لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ما أفضل أعمال تقربك إلى الله؟..هاني تمام يوجه رسالة

11:01 ص الأحد 24 نوفمبر 2024

الدكتور هاني تمام، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-محمد قادوس:

أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، أن الإنسان إذا أراد التقرب إلى الله عليه مساعدة غيره ونشر الخير والسلام في المجتمع والمشاركة في التكافل الاجتماعي.

وأضاف هاني تمام، خلال لقائه ببرنامج "أسعد لحظة"، المذاع على قناة"الناس": لو عايز تكون من أفضل الناس عند ربنا لازم تساعد غيرك وتشارك في نشر الخير والسلام بين الناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب إنسان أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا.

وأوضح أستاذ فقه أن الانسان اللى بينشر الخير وينفع غيره وينشر التكافل المجتمعي من أفضل وأحسن الناس عند الله وده منهج على كل واحد فينا ينفع الناس ويساعدهم على قدر استطاعته وإمكانياته.

الدكتور هاني تمام أفضل أعمال تقربك إلى الله التكافل الاجتماعي برنامج أسعد لحظة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته".. يسري جبر يُوضح كيف تُطبق هذا الحديث عمليًا؟

إعلان

إعلان

صور| النيابة تصرح بدفن الملحن محمد رحيم والتحريات: لا شبهة جنائية