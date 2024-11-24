ما أفضل أعمال تقربك إلى الله؟..هاني تمام يوجه رسالة

كتب-محمد قادوس:

أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، أن الإنسان إذا أراد التقرب إلى الله عليه مساعدة غيره ونشر الخير والسلام في المجتمع والمشاركة في التكافل الاجتماعي.

وأضاف هاني تمام، خلال لقائه ببرنامج "أسعد لحظة"، المذاع على قناة"الناس": لو عايز تكون من أفضل الناس عند ربنا لازم تساعد غيرك وتشارك في نشر الخير والسلام بين الناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب إنسان أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا.

وأوضح أستاذ فقه أن الانسان اللى بينشر الخير وينفع غيره وينشر التكافل المجتمعي من أفضل وأحسن الناس عند الله وده منهج على كل واحد فينا ينفع الناس ويساعدهم على قدر استطاعته وإمكانياته.