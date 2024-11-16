حكم طلاء أظافر اليدين وهل يُبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يُوضح

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، عن سؤال حول حكم طلاء أظافر اليدين وهل يُبطل الوضوء؟

وقال أمين الفتوى، إذا وضعت المرأة الزينة على الأظافر بعد الوضوء فإنه لا يبطل الوضوء والصلاة صحيحة لأنه مادة عادية.

وأضاف عثمان خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية قناة" الناس": إذا استمر الطلاءعلى الأظافر فإنه يبطل الوضوء.

وأوضح أمين الفتوى، عند تقشير هذا الطلاء نجد أنه عبارة عن طبقة فلا ينبغي أن يكون هناك أي عازل بين المياه والأظافر.. ولكن وجوده بعد الوضوء لا مشكلة فيه ولا يبطل الوضوء.