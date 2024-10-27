الوريثة الرئيسية.. أمين الفتوى يوضح أحوال الأم في الميراث (فيديو)

كـتب- علي شبل:

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية معرفة أحوال الميراث الشرعية، وفهم قواعده بشكل صحيح، كاشفا عن أحوال الأم في الميراث.

وقال فخر إن الأم تُعتبر الأقرب إلى المتوفى من الناحية الوراثية؛ تُعَدّ ولادتها مباشرة له، على عكس الجدة التي تُعتبر ولادتها غير مباشرة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، إلى أن وجود الأم مع الجدة في مسألة الميراث، يُعطي للأولى الأولوية، فهي الوريثة الرئيسية.

وأوضح «فخر» أن للأم نصيبين في الميراث: «أحدهما أعلى، هو الثلث، ونصيب أقل هو السدس، لكن للحصول على النصيب الأعلى، يجب أن تتوافر شروط معينة، منها عدم وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة، وأن الأم لا تُحجب حجب الحرمان، ولكن قد تُحجب حجب النقصان في بعض الحالات، وهذا يوضح أهمية فهم قواعد الميراث بشكل صحيح».

كما تحدث عن المسائل المعروفة باسم «المسألتين العمريتين»، التي تتعلق بميراث الزوجين مع الأبوين، موضحا كيف يمكن أن تختلف الأنصبة بناءً على وجود الأب أو الزوج في المسألة، مشددا على ضرورة التوعية بأحكام الميراث لضمان توزيع الحقوق بشكل عادل، وفقا لما شرعه الدين.

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