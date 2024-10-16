عالم أزهري يكشف عن 14 عبادة منسية مهجورة: من اساس الدين

كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن عبادات منسية مهجورة، قائلًا إنها من اساس الدين، وسبب من اسباب السعادة في الدنيا والآخرة.

وحدد لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، 12 عبادة مهجورة، وهيز

١- عبادة الرضا :

الرضا بما قسمه الله لك أيا كان .

لأنه هو الأنسب لك في كل الأحوال .

٢- عبادة جبر الخواطر :

وهذه أيضا عبادة سهلة، وهي كلمتين حلوين تكسب بهم قلوب الناس.

٣- عبادة قضاء حوائج الناس:

وهذه تأتي لأغلبنا عندما يحتاجك البعض، كي تساعده للوصول لغايته أو لقضاء حاجة.

٤- عبادة الكلمة الطيبة صدقة :

كلمة حلوة من لسانك، يشهد لك بها يوم الحساب.

٥- عبادة حسن الظن :

اترك البواطن لله لأن ربنا عز وجل، هو الذي يحميك من الشر.

٦- عبادة جميلة هي زكاة العلم :

وهو أنك إذا سألك أحدهم عن معلومة قلها كاملة، مثلما ساقها لك رب العالمين عن طريق أحدهم، ابعثها لكل الناس أفدهم بها.

٧- عبادة التفاؤل والأمل بالله:

أي والله التفاؤل عبادة "أنا عند ظن عبدي بي".

٨- عبادة ترك مالا يعنيك:

وهو عدم التدخل في أي حاجة لا تعنينا، ونترك التحليلات والاستنتاجات التي تؤدي إلى سوء الظن {أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم}.

٩- عبادة التغافل :

لا تدقق كثيرا في عيوب غيرك، لأنه من عاب شيئا على أحد وقع فيه وأصابه نفس العيب.

١٠- عبادة الإمهال والصبر :

تمهل وتصبر تعطي المخطئ فرصة أخرى، لعل وعسى أن تكون له مُعين.

١١- عبادة وقف الشائعات عندك :

وهذه عبادة مهمة جدا بأنك إذا سمعت كلاما سيئا عن أحد دعه يقف عندك.

١٢- عبادة التبسم :

(تبسمك في وجه أخيك صدقة)

١٣- إدخال السرور على قلب انسان .

سواء بلين المعاملة أو الصفح عنه أو التبسم له، أو الهدية أو المعونة أو الكلمة الطيبة أو البشرى أو غيرها.

١٤ - عبادة صلة الارحام :

أظن لا يوجد أسهل من هذه العبادات، فلنعود أنفسنا دوما على فعل الخير.

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