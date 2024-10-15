ما حكم قراءة جزء من آية بعد الفاتحة في الصلاة؟.. تعرف على رد الإفتاء

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم قراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة، وذلك خلال رد فضيلة المفتي السابق الدكتور شوقي علام، على سؤال تلقته الدار من شخص يقول: ما حكم قراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة؟

وفي رده أكد علام أن قراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة تجزئ في حصول السُّنَّة متى كانت الآية طويلة وكان البعض الذي تمت قراءته مفيدًا، والأَولَى أن يُؤتى بالآية كاملة أو بإحدى السور القصار.

وفي تفصيل فتواه، أوضح علام، عبر بوابة الدار الرسمية، أن العلماء اختلفوا في قراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة، وكان خلافهم على النحو التالي:

فذهب جمهور الفقهاء؛ من الحنفية في قول والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ قراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة تجزئ في حصول السنة، بشرط أن تبلغ بعض الآية قدر ثلاث آيات قصار عند الحنفية، وأن تفيد معنى عند الشافعية؛ وفي قول عند الحنفية أنَّ قراءة بعض آية لا يجزئ في حصول السنة.

واستشهد فضيلة المفتي السابق بقول الإمام ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار": [لو قرأ آية طويلة كآية الكرسي أو المداينة؛ البعض في ركعةٍ والبعض في ركعةٍ اختلفوا فيه على قول أبي حنيفة، قيل: لا يجوز؛ لأنَّه ما قرأ آية تامة في كل ركعة، وعامَّتهم على أنَّه يجوز؛ لأنَّ بعض هذه الآيات يزيد عن ثلاث قصار أو يعدلها فلا تكون قراءته أقل من ثلاث آيات، وهذا يفيد أنَّ بعض الآية كالآية في أنَّه إذا بلغ قدر ثلاث آيات قصار يكفي] اهـ.

وفي خلاصة فتواه، يقول علام: فقراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة يجزئ في حصول السنة متى أفاد البعض معنى وكانت الآية طويلة، والأولى أن يؤتى بالآية كاملة أو بإحدى السور القصار.. والله سبحانه وتعالى أعلم.

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