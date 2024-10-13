ما حكم الأكل في الشارع؟..أمين الفتوى يوضح

كتب-محمد قادوس:

ما حكم الأكل في الشارع؟.. سؤال تلقاه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية؟

في رده، قال أمين الفتوى أن صاحب السؤال أشكل عليه في هذا الأمر لأن هذا كان من عادات العرب أن الإنسان لم يأكل في الشارع، ولكن قالوا إن هذا من خوارم المرءة، منوهًا إلى أن هذا لم يكن موجود الأن.

وأضاف عثمان، خلال لقائه ببرنامج" فتاوى الناس" المذاع عبر قناة" الناس": أن هذا المسألة تكون عادات وثقافات مجتمع ولا علاقة لها بالحلال ولا بالحرام.

وأكد أمين الفتوى أن هذا الأمر جائز ولا شيء فيه، ويجوز للإنسان أن يأكل ويشرب في الشارع ولا حرمة في ذلك.

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