أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن قضية الإفراط في استخدام الأبناء لمواقع التواصل الاجتماعي لم تعد مسألة فردية أو اجتهادًا شخصيًا، بل تحولت إلى أزمة عالمية تستدعي التوقف الجاد، موضحًا أن الفكرة ليست في المنع الكامل بقدر ما هي في الإقناع والتدرج، ضاربًا مثالًا بالصيام الجزئي عن السوشيال ميديا، بحيث إذا كان الابن يقضي عشر ساعات يوميًا على هذه المنصات، يتم إقناعه بتقليلها تدريجيًا، حتى لو ساعة واحدة فقط يوميًا، معتبرًا ذلك إنجازًا حقيقيًا، ومشيرًا بأسلوب ساخر يحمل مرارة الواقع إلى أن الأرقام الحالية لا يتخيلها عقل من شدة طول الوقت الذي يقضيه الأولاد أمام الشاشات.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة" DMC": أن خطورة المشكلة تتضح في كون دول العالم، ومن بينها مصر، تحركت بالفعل وبدأت مناقشة مشروعات قوانين للحد من استخدام الأطفال والقُصَّر لمواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء الحسابات على فيسبوك وغيره، مؤكدًا أن هذا التحرك الدولي دليل واضح على أن الأمر تجاوز مرحلة التحذير الفردي، وأصبح قضية دولية لا يمكن إنكارها أو التقليل من شأنها.

وشدد الشيخ خالد الجندي على أن الحديث عن هذه الظاهرة ليس تهويلًا ولا مبالغة كما يظن البعض، قائلًا إن العالم كله تحرك، وإن تأخرنا في التحرك فذلك لا يعني الاستسلام، لأن أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أصلًا، داعيًا الآباء إلى استثمار قوة العزيمة والإقناع مع أبنائهم، والعمل بجدية على تقليل ساعات التعرض للسوشيال ميديا، حتى لو بدا الأمر كحلم أو أمنية، مؤكدًا أن مجرد الوصول إلى ساعة واحدة يوميًا يُعد نجاحًا كبيرًا في ظل الواقع الحالي.