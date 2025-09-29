أمين الفتوى: عمل وليمة للأهل بنية الصدقة عن المتوفى جائز وله 3 درجات

تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من سيدة تقول: "أريد عمل وليمة لأهلي كصدقة عن المتوفى، هل هذا جائز أم يجب أن تكون للغرباء؟.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس عبر فضائية الناس، أن ذلك جائز تمامًا، مؤكدًا أن إطعام الطعام سنة حسنة وحث عليها رسول الله ﷺ، والأولى أن تبدأ بالقرابة والأهل، فهذا يجمع بين 3 درجات، هي: ثواب الصدقة وثواب صلة الرحم وثواب إطعام الطعام.

وأشار وسام إلى أنه بعد ذلك يمكن توسيع دائرة الصدقة لتشمل الفقراء وغيرهم، مع التأكيد على أن لكل وليمة يُستحب أن يكون للفقراء نصيب منها.

وختم أمين الفتوى مؤكدًا على فضل إطعام الطعام كعبادة عظيمة، حيث جاء في الحديث أن من أفضل الأعمال بعد الحج المبرور هو إطعام الطعام، وهو من الأعمال التي تصرف أحوال الإنسان وتزيده قربًا من الله.

الصدقة سرٌّ يفتح أبواب الرزق ويغمر القلب بالسكينة

في السياق نفسه، أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن الصدقة من أعظم مفاتيح الفرج والرزق، وهي ليست فقط وسيلة لمساعدة المحتاجين، بل هي أيضًا طريق لنيل رضا الله وسكينة النفس.

وقال الشيخ خليل، خلال تصريحات سابقة خاصة لمصراوى: "يا من تشتكي ضيق الحال وثقل الهموم، أما علمت أن الصدقة تطفئ غضب الرب وتجلب البركة؟"، مشيرًا إلى أن النية الصادقة هي ما يرفع قدر الصدقة عند الله، لا مقدار المال المتصدق به.

وأضاف: "كل ما تتصدق به، يزرع في قلبك أملًا، وفي حياتك نورًا، وفي ميزانك حسنات لا تُعد".

وشدد الشيخ أحمد على أن الصدقة درع من البلاء، ومفتاح للفرج، ومصدر لسكينة القلب، داعيًا المسلمين إلى اغتنام هذا الباب العظيم من أبواب الخير، ولو بالقليل، مع إخلاص النية.

وختم: "صلوا على النبي ﷺ، وابدأوا يومكم بخطوة خير، فالخير باقٍ وأثره لا يُمحى".

