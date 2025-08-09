مفيش مشروب اسمه الخمر.. أحمد كريمة: يعلق على فتوى الحشيش

كتب- محمد قادوس:

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على تصريح الدكتورة سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن، بخصوص عدم حرمانية الحشيش، لأنه لم يرد به نصًا قرآنيًا.

وأضاف كريمة، خلال حواره ببرنامج" علامة استفهام"، المذاع عبر قناة" الشمس": أن أي شخص يتحدث باسم الدين أو العلم، عليه اختيار الألفاظ الصحيحة في أثناء الحديث، وأن يتجنب المزالق.

وأوضح أستاذ الفقه، أن القرآن الكريم يتحدث عن الأشياء بشكل كلي وليس جزئي، مشيرًا إلى أن الله قال في كتابه الكريم" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".

وأشار كريمة، إلى أن الخمر اسم جامع لا يوجد مشروب اسمه الخمر، ولكن كل مشروب أو مطعوم، أو محقون أو أي شي يذهب العقل فهو حرام، موضحًا أن القياس يكون على الشيء الأكبر.

وفي وقت سابق أثارت التصريحات الأخيرة للدكتورة سعاد صالح، جدلًا واسعًا، بعد حديثها عن عدم وجود نص شرعي صريح يُحرّم تعاطي الحشيش.

