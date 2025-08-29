هل المنتحر مصيره النار ولا تجوز الصلاة عليه؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا حول فتاة أقدمت على الانتحار بسبب مشاكل أسرية، ويقول صاحبه: "هل تُعَدّ المنتحر كافرة ويكون مصيرها النار؟".

وفي بيان الرأي الشرعي في المنتحر، أكد أمين الفتوى أن الانتحار كبيرة من الكبائر ومعصية تدل على ضعف الإيمان وعدم الصبر على قضاء الله وقدره، لكنه لا يخرج صاحبه من الإسلام.

وأوضح عبدالسلام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن المنتحر ليس بكافر، بل يُعامل معاملة سائر المسلمين؛ فيُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه ويُدفن في مقابر المسلمين، ويجوز الدعاء له بالرحمة والمغفرة، مؤكداً أن أمره مفوض إلى الله سبحانه وتعالى، فقد يعفو عنه أو يدخله الجنة مباشرة أو يعذبه فترة ثم يدخله الجنة، وهذا من الأمور الغيبية.

كما أشار إلى أنه يجوز قراءة القرآن وإهداء ثوابه للمنتحر، وكذلك الصدقة الجارية وسائر الأعمال الصالحة، فثوابها يصل إليه ويخفف عنه العذاب. واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "سبع يجرى للعبد أجرهن بعد موته..."، مبيناً أن مثل هذه القربات تصل إلى الميت وينتفع بها.

وختم أمين الفتوى مؤكدًا على ضرورة الإكثار من الدعاء والصدقات عن المنتحر، والتماس رحمة الله الواسعة له، مستشهداً بقول الله تعالى: ﴿ورحمتي وسعت كل شيء﴾.

