أمين الفتوى يوضح الفرق بين الغيبة والنميمة وكيفية التوبة منهما

كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الفرق بين الغيبة والنميمة، وكيفية التوبة والاستغفار من ارتكابهما.

أوضح أمين الفتوى أن الغيبة هي أن يذكر الإنسان عيب شخص آخر في غيابه بهدف الانتقاص منه، أما إن ذكره بما ليس فيه فهذا بهتان أشد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته"، أما النميمة فهي نقل الكلام بين الناس بما يفسد ذات بينهم ويقطع الأرحام، وهي من الكبائر التي تهدد استقرار الأسر والمجتمعات.

وأضاف عثمان، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن البعض يبرر النميمة بأنها "فضفضة" أو كلام عابر، لكن الشرع عظم شأنها ونهى عنها لما فيها من فساد كبير، وقد شبّه القرآن الكريم الغيبة بأكل لحم الميت لما فيها من بشاعة، فقال تعالى: "ولا يغتب بعضكم بعضًا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا فكرهتموه".

وبيّن أن الإصلاح بين الناس إذا تطلب نقل الكلام بما يحسن الصورة ويزيل الخلاف، فلا يعد كذبًا ولا نميمة، مستشهدًا بقول العلماء في جواز الكذب للإصلاح بين المتخاصمين إذا كان بقصد الخير.

وعن كيفية الاستغفار والتوبة من الغيبة والنميمة، نصح الشيخ عويضة بذكر من اغتبناه بخير في نفس المجالس التي ذكرناه فيها بسوء، وأن نتوب إلى الله توبة نصوحًا، فنستغفر له ولأنفسنا، ويمكن أن نتصدق بنية تكفير هذا الذنب، مع الحرص على عدم العودة لمثل هذا الفعل.

وأكد أن التوبة الصادقة تجمع بين الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم الرجوع إليه، ورد الاعتبار للمظلوم، سواء بالكلمة الطيبة أو بالدعاء له، حتى يمحو الله أثر الذنب ويغفر لصاحبه.

