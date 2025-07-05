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أمينة الفتوى: "مقولة على قد فلوسهم" تخالف تعاليم الإسلام والعمل عبادة يُراقبها الله

08:57 م السبت 05 يوليو 2025

وسام الخولي أمينة الفتوى

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كتب- محمد قادوس:

قالت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بعض الناس يقعون في خطأ كبير حين يُهملون في أعمالهم أو يتركون وظائفهم قبل مواعيد الانصراف الرسمية، أو يُنجزون أعمالهم ببطء وتقصير، تحت شعار "على قد فلوسهم"، مؤكدة أن هذا السلوك يتنافى تمامًا مع تعاليم الإسلام.

وأضافت الخولي، خلال حلقة برنامج "ربنا بيحبك"، المذاع على قناة" الناس": أن من أراد أن يحبه الله، فعليه أن يُنجز عمله في وقته وبأعلى جودة ممكنة، مضيفة: "هتعرف كده إن ربنا شايفك، وافتكر قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

وأوضحت، أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا﴾، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يُتقنه.

وشددت أمينة الفتوى على أن مقولة "على قد فلوسهم" تُخالف كلام الله ورسوله، وتُعد تبريرًا للتقصير في أداء الأمانة، مؤكدة أن العامل حين يُراعي الله في عمله، فإن أجره محفوظ عند الله، حتى وإن لم يُنصفه البشر، مشيرة إلى أن النية الخالصة والإتقان في العمل هما سبيل محبة الله ورضاه.

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