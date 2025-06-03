أمين الفتوى يوضح: لهذا السبب نطوف بالكعبة والبيت على يسارنا

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المواطنين يُدعى محمد الحوفي من محافظة البحيرة، والذي قال فيه: "ليه الطواف حوالين الكعبة بيكون والكعبة على الإيد الشمال؟ ليه مش العكس؟"

وقال أمين الفتوى، النبي ﷺ قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فكان الطواف بهذا الاتجاه حتى يكون القلب – وهو الجهة اليسرى – هو الأقرب إلى الكعبة، أقرب موضع لله في الأرض.

وأضاف كمال خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": الطواف بهذا الشكل هو تذكير دائم إن القلوب هي محل نظر الله، وإن المطلوب من كل حاج أن يطهر قلبه من الحقد والحسد والضغينة، ويملاه بالحب والرحمة والتسامح، ولذلك قال ﷺ أيضًا: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.

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