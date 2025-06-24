كتب- علي شبل:

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا من شخص يقول: ما مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه أولادهم فيما يتعلق بالعبادات؟، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة، موجهة نصائح للوالدين في هذا الشأن.

أوضحت لجنة الفتوى أن الشرع الشريف أمر أولياء الأمور بأن يُدَرِّبُوا أولادهم على أداء العبادات الواجبة، وأن يعلموهم شرائع دينهم، ولا يتركوهم سدى، بدون تعويدهم على أداء الفرائض الدينية.

واستشهدت اللجنة بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ﴾ [التحريم: 6]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».

وشددت الإفتاء على أن الولي مأمور بتهذيب وتعليم الصبي الذي في ولايته أداء العبادات؛ وتدريبه على أدائها، بشرط أن يكون الصبي مطيقًا لذلك، وأن يستعمل في ذلك الحكمة في اختيار الوسائل التي تحمل الولد على فعل الطاعة، بحيث لا ينفر من العبادة، ولا يلحق به ضرر.

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