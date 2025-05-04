أخلاق النبي مع الناس.. 5 صفات نبوية تحسن الخلق ينصح بها مصطفى حسني

كتب - علي شبل:

نصح الداعية مصطفى حسني عبر صفحته الرسمية، بالحرص على التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، في معاملته مع الناس.

وحدد حسني، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، 5 صفات كان يحبها النبي ﷺ ودعا إلى التخلق بها، وجاءت كالآتي:

- كان النبي ﷺ محبًا للصدق في الأقوال والنوايا والأفعال.

- كان النبي ﷺ يحن على البسطاء، ويجبر قلوب المنكسرين، ويعفو عن الظالمين.

- كان النبي ﷺ كريمًا ليس فقط بالمال، بل كان كريمًا بنظرته، وكلمته الطيبة، ووقته، ودعائه.

- كان النبي ﷺ لا يغضب لنفسه، ولم يكن يجرح خصومه.

- كان النبي ﷺ محبًا للحياء ومثنيًا على الحليم.

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