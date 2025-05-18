واعظة: المزاحمة والجدال من أبرز مخالفات النساء في الحج.. والاحتشام واجب شرعي

كتب- محمد قادوس:

قالت فاطمة عنتر، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن من أعظم نعم الله على عباده أن يرزقهم أداء مناسك الحج والعمرة، داعية النساء إلى استشعار عظمة الرحلة والتزام الضوابط الشرعية التي تحفظ الروحانية والسكينة وتجنبهن الوقوع في المخالفات الشرعية.

وأوضحت عنتر على قناة الناس، أن من أبرز المخالفات التي تلاحظها في رحلات الحج والعمرة، هي مزاحمة النساء للرجال في الطواف أو أثناء محاولة الوصول إلى الحجر الأسود، مؤكدة: "النية الطيبة لا تُبرر المزاحمة المحرمة، فمزاحمة الرجال لا تجوز، ولو كان لمس الحجر سنة، فإن درء الفتنة مقدم على ذلك، وسيدنا النبي ﷺ لو رأى ما يحدث اليوم من تزاحم شديد، لما أقرّه أبداً."

وأضافت أن من المخالفات أيضًا الجدال ورفع الصوت بين النساء، سواء داخل الغرف أو أثناء أداء المناسك، مشيرة إلى أن الشيطان يسعى لإفساد الأجر العظيم الذي كتبه الله للحاج بقوله ﷺ: "من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه." وقالت: "الشيطان يكبر المواقف الصغيرة داخل النفس ليصنع بها مشاعر سلبية، تُذهب أثر الرحلة الروحي، فاحذري الجدال والمشاحنات مهما كان السبب."

وفيما يخص التحلل من الإحرام بعد العمرة، شددت فاطمة عنتر على أن الحلق محرم على النساء، مضيفة: "التحلل بالنسبة للمرأة يكون بتقصير الشعر فقط، وليس بالحلق، وهو ما يجب على السيدات التنبه له جيدًا."

كما حذّرت الواعظة من لبس الثياب الشفافة أو اللافتة للنظر أو التزين المبالغ فيه، قائلة: "الزينة فطرة في المرأة، لكن الحج والعمرة ليستا موضعًا للتفاخر أو التباهي. شعار المرأة في هذه الرحلة يجب أن يكون: ذاهبة إلى ربي. فاختاري ملابس فضفاضة غير شفافة، لا تبرز ملامح الجسد، بعيدًا عن أي مظهر من مظاهر الزينة أو لفت الانتباه."