الشيخ خالد الجندي: المجادِلون لا يصلون إلى حقائق.. وأشد كلمة عليهم "الله أعلم"

كتب- محمد قادوس:

وجّه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نصيحة هامة حول آداب الحوار والجدل، مؤكداً أن الإنسان لا ينبغي له أن يطيل الجدل مع من لا يبحث عن الحق، بل يتعمد التعطيل والمكايدة، مشددًا على أهمية إنهاء الجدل بكلمة واحدة تقطع الطريق على المُكابر وهي: "الله أعلم"

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، سيدنا يعقوب، عليه السلام، لما كان قاعد مع أولاده، كانوا بيجادلوه، والمجادل ده بالمناسبة، أنا بس بريح قلبك وبطمن نفسك، وبهدي من خاطرك.. المجادل مش هتوصل معاه لحاجة، لو لقيت واحد بيجادل، بالله عليك، استحلفك بالله، وقف الجدل، واحرقه بالكلمة المعروفة، الكلمة اللي مالهاش مثيل: الله أعلم".

وتابع: "ابن تيمية قال: ما رأيتُ كلمة أشد على نفس المجادل من قولك له: الله أعلم، تخيل حضرتك أول ما حد يجادلك ويدخل في مهاترات، وانت عارف إنه مش عاوز يوصل لحقيقة، بس عاوز يغلطك ويعمل لك دربكة... قول له: الله أعلم، لكن خلي بالك، ما تقولهاش لعالم محترم بيسألك، ده يبقى سوء أدب".

وأضاف: "لو عالم سألني عن مسألة، ما ينفعش أقول له الله أعلم، أقول له: لا أعلم، أو أعلم.. ده الفرق في الأدب في استخدام الكلمة. سيدنا عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، كان ماشي وسأل رجل عن شخص، قال له: الله أعلم. فغضب عمر وقال: قد خسرنا إن لم نعلم أن الله أعلم. يعني ما تقوليش كده، قول أعلم أو لا أعلم".

وأوضح: "الملائكة نفسهم لما ربنا سألهم وقال: (أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين)، قالوا: (سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا)، ما قالوش الله أعلم، والصحابة كمان، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يسألهم، ما كانوش يقولوا الله أعلم، كانوا يقولوا: الله ورسوله أعلم، ده كان أدب مع النبي، لأنه كان بينزل عليه الوحي، لكن إحنا... ما بينزلش علينا وحي".

وواصل: "يعني ما تجيش تقول لي مثلاً ابنك راجع من المدرسة، وسألته: عملت إيه في الامتحان؟ يقول لك: الله أعلم! تتشل، وتتغاظ. أو الكلمة الشهيرة اللي بيقولوها في غير موضعها: الحمد لله.. طب الحمد لله على إيه؟ إسألته: جاوبت؟ يقولك: الحمد لله. كتبت كويس؟ الحمد لله.. طب فين الجواب؟ فين المعلومة؟ الحمد لله مش جواب على كل سؤال".

واختتم حديثه قائلاً: "كل كلمة ليها موضعها، الكلمة لو اتحطت في مكانها، تبقى نور وهداية، لكن لو اتحطت غلط، تبقى سخرية أو استخفاف أو حتى قلة أدب من غير ما تقصد، فاختار كلامك... وتجنب المجادلة، لأنها ما جابتش نتيجة أبداً مع اللي ما بيبحثش عن الحق".