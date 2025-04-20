أمين الفتوى يعلق على دعوى "تغيير قواعد الميراث": انحراف وعبث بـ"القطعيات الدينية"

كتب - علي شبل:

أثار الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، موجة من الجدل بعد تصريحاته الأخيرة التي دعا فيها إلى إجراء استفتاء شعبي حول إمكانية تحقيق المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، معتبرًا أنه "لا يوجد نص قرآني يمنع ذلك بشكل صريح"، ما دفع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى الرئيسة للرد والتعقيب وبيان الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي تعليقه على الرأي المثير عن دعوى المساواة في الميراث، قال الدماور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ان انحراف أصحاب دعوات "تغيير قواعد الميراث" أشهر من أن يُذْكَر؛ إذ بدعواتهم هذه يخالفون الثوابت الشرعية والأحكام القطعية الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والتي أجمعت عليها الأمة الإسلامية عبر الأمصار والأعصار، من غير اختلاف ولا إنكار.

وأضاف ربيع، في تعقيبع عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: ولا يجوز لأي أحد -كائنًا مَن كان- أن يُغيِّر هذه الأحكام القطعية في الميراث، وإلَّا كان كلامه باطلًا مردودًا لا تعويل عليه ولا التفات إليه.

وختم ربيع، قائلًا: العَبَث بـ"القطعيات الدينية" لا يُحقِّق أي شيء إلَّا شُهْرة صاحبه، لكنها للأسف شُهْرة في غير الحق والعدل.

وكان الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، موجة من الجدل بعد تصريحاته الأخيرة التي دعا فيها إلى إجراء استفتاء شعبي حول إمكانية تحقيق المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، معتبرًا أن "لا يوجد نص قرآني يمنع ذلك بشكل صريح".

وفي حديثه لبرنامج "سؤال مباشر" على قناة "العربية"، اعتبر الدكتور سعد الدين الهلالي، أن فهم النصوص يجب أن يكون في إطار متجدد يتماشى مع الواقع، مشيرًا إلى أن المساواة في الميراث ليست محظورة بنص صريح في القرآن أو السنة.

وتحدث الهلالي عن تجارب دول أخرى، منها تركيا التي طبّقت المساواة منذ عام 1937، وبعض الممارسات الواقعية داخل مصر كتوريث المعاش بالتساوي بموجب القانون رقم 148 لسنة 2019.

في معرض تفسيره لآية الميراث، طرح الهلالي احتمالين: الأول أن الله يوصي بتمييز الذكر، والثاني أن الهدف هو ضمان عدم حرمان الأنثى من نصيبها، معتبرًا أن الفهم والتفسير يتغيران وفقًا للواقع والاجتهاد، وأن المهم هو الوصول لصيغة ترضي الأغلبية المجتمعية.

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