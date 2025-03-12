النشرة الدينية| المفتي يحسم جدل صلاة التراويح بالمسجد .. وأبرز أحكام وفتاوى الصيام



كـتب- مصراوي:

يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها على مدار أمس الثلاثاء 11 من شهر مارس.

تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:

قبل عزومات رمضان.. الأزهر للفتوى يكشف عن 7 آداب حتى تجمع بين فضل الدنيا

هل ذُكر في القرآن أن الطرحة واجبة على المسلمات؟.. علي جمعة يرد

فيديو- علي جمعة: إخراج جزء من الشعر تحت الحجاب غلطة تنقص الثواب

المفتي: التبرك بقبور الصالحين جائز بشرط عدم الاعتقاد بقدرتهم على النفع

المفتي يحسم جدل صلاة التراويح بالمسجد: بدعة حسنة مشروعة

المفتي: هناك قدسية وحقوق بين الجار وجاره

هل قصات الشعر التريند الجديدة حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل!

ما حكم التسمية بـ عبد النبي وعبد الرسول؟.. المفتي يرد (فيديو)

هل اسم "الحسيب" من أسماء الله الحسنى؟.. شيخ الأزهر يوضح ويكشف معناه

شيخ الأزهر يشرح معنى "الحسيب" فى القرآن الكريم

هل القُبلة بين الزوجين في نهار رمضان تفطر؟.. أمين الفتوى يُوضح

المفتي يحسم الجدل حول أبدية العذاب: من اختار الكفر بالله ورسله يستحق العذاب

المفتي: البلاء قد يكون نعمة والعذاب الأخروي عدل إلهي لا ظلم فيه

فتوى كويتية بمنع تزيين القبور بـ"الصلبوخ الملوّن".. ما تفاصيلها؟

صلاة التراويح في البيت أفضل أم المسجد؟.. الإفتاء تجيب

بالفيديو.. ربنا كتب أقدارنا ليه هيحاسبنا؟.. المفتي يجيب

شيخ الأزهر: العلم والمعرفة من رزق الله

أمين الفتوى: استخدام بخاخة الربو لا يفطر والصيام صحيح

حكم شم العطور والبخور وروائح الطعام أثناء الصيام.. فتوى مهمة يكشف عنها

ما حكم قطرة العين والأنف والأذن أثناء الصيام؟.. أمين الفتوى يُجيب

الإفتاء تصحح فتوى منتشرة حول إخراج زكاة الفطر: لها وقتان

لمربي الكلاب.. نصيحة مهمة من علي جمعة حتى تدخل الملائكة البيت

هل القطط والكلاب ترى الجن ما بين العشاء والفجر؟.. علي جمعة يرد على أسئلة

الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة حول حكم صيام من لا يصلي

خالد الجندي يوضح الفرق بين "السَوء" و"السُوء" في القرآن الكريم

علي جمعة: التكليف الإلهي جزء من النظام الكوني المتكامل

على جمعة يفسر معنى "تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف

علي جمعة: التكاليف الشرعية تهدف لتحقيق سعادة الإنسان في الدارين

علي جمعة: اليوم في خلق السماء والأرض قد يكون مليارات السنين