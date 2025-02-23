الدكتور شوقي علام يوضح مكروهات الصيام وأحكامها

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن هناك بعض الأمور التي يكره للصائم أن يفعلها أثناء صيامه، مشيرًا إلى أن تركها يُثاب عليه، لكن فعلها لا يبطل الصوم.

وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "فتاوى الصيام"، المذاع على قناة الناس، أن من بين هذه المكروهات المبالغة في المضمضة والاستنشاق، مستدلًا بحديث النبي ﷺ: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا"، مشيرا إلى تذوق الطعام دون حاجة، خشية وصول شيء منه إلى الجوف، مما قد يؤدي إلى بطلان الصيام.

وأضاف علام أن جمع الريق وابتلاعه من الأمور المكروهة، وكذلك شم الروائح النفاذة مثل البخور والمساحيق العطرية إذا خشي أن تصل إلى حلقه.

كما نبه إلى أن الانشغال باللهو واللعب أثناء الصوم لا يليق بروحانية الشهر الفضيل، حيث إن الصيام عبادة تُهذب النفس وتُرقِّي الروح.

وفيما يخص استخدام السواك بعد الزوال (بعد الظهر)، أوضح أن هذا مكروه عند بعض العلماء مثل الشافعية ورواية عن الحنابلة، بينما جمهور العلماء يرون أنه غير مكروه.

وشدد على أهمية الالتزام بروح الصيام ومقاصده، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾، داعيًا المسلمين إلى اغتنام هذا الشهر في التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة.