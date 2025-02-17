علي جمعة: صحِّحوا البدايات مع الله.. وتصحيح كل شيء لا يبدأ إلا بهذا الشرط

كتب- علي شبل:

دعا الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إلى تصحيح البدايات مع الله سبحانه وتعالى وفي كل أمور الحياة، كاشفا عن أقصر طرق التصحيح، مشترطا حضور وسلامة النية والمقصود.

يقول فضيلة المفتي الأسبق: صحِّحوا البدايات؛ فإن تصحيح البدايات في الخُلُق مع الله إنما يكون بالرحمة، وقد أشار النبي ﷺ إلى ذلك بقوله: "الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ في الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّمَاءِ". وتجدون ذلك في قوله تعالى: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}؛ حيث تبدأ بها كل سورة، وكأن الله تعالى يعلِّمنا أن العلاقة بيننا وبينه إن أردنا تصحيحها، فبدايتها الرحمة.

وتابع جمعة، في نصيحته عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: صحِّحوا البدايات؛ فلن نُفلح ما دُمنا لا يرحم بعضنا بعضًا؛ لا يرحم الرجل أبناءه وزوجته، ولا يرحم الابن أباه وأمه، ولا يرحم أحدنا جاره ولا زميله ولا رفيقه ولا صديقه. فإن لم نرحم، لن نُرحم، فقد قال النبي ﷺ: "مَنْ لا يَرْحَمْ، لا يُرْحَمْ".

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: صحِّحوا البدايات في علاقتكم بأنفسكم؛ وتصحيحها يكون بالكرم والعطاء، فقد كان رسول الله ﷺ أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان ، فيدارسه القرآن ، فلرسول الله ﷺ حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة.

وأضاف جمعة: صحِّحوا البدايات؛ فإن بداية الطريق إلى الله أن تُكثروا من ذكره، فقد علَّمنا الله الذكر وعلَّمنا كيف نكثر منه، وبداية الخير أن تكثر من الصمت حتى تتفجَّر الحكمة وينابيعها من قلبك، فقد قال النبي ﷺ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ أُعْطِيَ زُهْداً فِي الدُّنْيَا، وَقِلَّةَ مَنْطِقٍ، فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ، فَإِنَّهُ يُلْقِي الْحِكْمَةَ".

وختم فضيلة المفتي الأسبق: صحِّحوا البدايات في كل شيء؛ في البيع، وفي الشراء، وفي الزواج.. فإن تصحيح البدايات لا يكون إلا بتصحيح النيات، فصحِّحوا نياتكم.

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