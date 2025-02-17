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داعية إسلامي: الصبر عبادة عظيمة ويكافئ الله الصابرين بغير حساب

05:11 م الإثنين 17 فبراير 2025

الدكتور معاذ شلبي

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كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ معاذ شلبي، الداعية الإسلامي، أن الصبر من أعظم العبادات التي تحتاج إلى مجاهدة، وهو مفتاح محبة الله لعباده، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ".

وأضاف شلبي،عبر قناة الناس، أن الصبر له أنواع متعددة، منها الصبر على الطاعة لأدائها بإتقان، والصبر عن المعصية للابتعاد عنها، والصبر على الابتلاء والرضا به، مشيرًا إلى أن الحياة بكل ما فيها من اختبارات تحتاج إلى صبر.

وأوضح الداعية الإسلامي، أن الله سبحانه وتعالى ميز الصابرين بأجر خاص لم يجعله لغيرهم، بل منحهم وعدًا بالكفاية يوم الحساب، كما قال في كتابه العزيز: "إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ".

وشدد على أنه بالدعاء بأن يجعلنا الله من عباده الصابرين، مشددًا على أن الصبر ليس مجرد تحمُّل، بل هو عبادة تورث القرب من الله والرضا بقضائه.

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الصبر معاذ شلبي
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