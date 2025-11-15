استعرض الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، مجموعة من مواعظ الإمام الحسن بن على، كما نقل جزءًا من خطبة الإمام الحسن التى رثى بها والده الإمام على عقب استشهاده.

وأضاف كريمة، خلال لقائه ببرنامج" الكنز"، المذاع على قناة "الحدث اليوم": أن الإمام الحسن قدم مواعظ حكيمة تعتبر أساسًا لتهذيب النفس ورأس العقل، حيث أكد الإمام الحسن أنه" لا أدب لمن لا عقل له، ولا مودة لمن لا همة له، ولا حياء لمن لا دين له"،وقال:" رأس العقل معاشرة الناس بالجميل، وبالعقل تُدرَك الداران جميعاً، ومن حُرِمَ العقل حُرِمَهما جميعاً"، كما حدد الإمام الحسن أن" هلاك النفس فى ثلاث: الكبر، والحرص، والحسد".

ولفت إلى أن الإمام الحسن حدد المروءة فى العفاف وإصلاح الحال، والإخاء فى المساواة بالشدة والرخاء، واصفاً" الغنيمة الباردة" بأنها الرغبة فى التقوى والزهادة فى الدنيا.

ونقل كريمة مقتطفات من خطبة الإمام الحسن الرائية لوالده بعد استشهاد الإمام على، والتى وصف فيها فضائل أبيه ونبل سيرته، حيث قال الحسن رضى الله عنه:" لقد قُبض فى هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون ولا يدركه الآخرون"، ووصفه بأنه كان رسول الله يعطيه رايته فيقاتل، و" جبريل عليه السلام عن يمينه وميكائيل عليه السلام عن شماله، فما يرجع حتى يفتح الله عليه".

وأشار إلى زهد الإمام على العظيم، مؤكدًا أنه لم يترك على وجه الأرض من الأموال شيئًا إلا "سبعمائة درهم فضلت عن عطائه" كان ينوى شراء خادم لأهله بها، ثم خاطب الإمام الحسن الناس قائلاً:" أيها الناس، من عرفنى فقد عرفنى، ومن لم يعرفنى، فأنا الحسن بن على، وأنا ابن الوصى، وأنا ابن البشير والنذير، وابن الداعى إلى الله تعالى بإذنه السراج المنير".

واستشهد بقول الله تعالى فى سورة الشورى: {قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبَى}، مؤكدًا أن مودتهم هى اقتراف الحسنى، مؤكدًا أن الإمام الحسن لم يكن قائدًا سياسيًا ومربيًا فحسب، بل كان فقيهًا وعالمًا، وأتقن الإمام الحسن حفظ القرآن وخبر أحكامه، وفى تفسيره لقوله تعالى (شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ)، قال الإمام الحسن: «الشاهد هو النبى صلى الله عليه وسلم (لأن الله قال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا)، والمشهود هو يوم القيامة (ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ)».

ووجه رسالة قائلا:" خليكوا ورا الرسول وأهله النجاة صدقونى.. والأول أهله ثم الصحابة أو مع الصحابة".

