داعية يوضح معنى قول الله"عربا أترابا"

كتب- محمد قادوس:

ما معنى قول الله-تعالي"عربا أترابا"؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده يقول الله تعالى:" إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا" قال ابن عباس : هن من بني آدم ، نساؤكن في الدنيا ينشئهن الله أبكارا عذارى عربا.

وعن ابن عباس قوله : ( عربا ) يقول : عواشق.

وعن سعيد بن جبير ( عربا ) قال : العرب اللاتي يشتهين أزواجهن.

وعن مجاهد في قوله : ( عربا أترابا ) قال : متحببات إلى أزواجهن.

وعن عمرو بن هاشم ، عن أبي كريمة ، عن هشام بن حسان ، عن الحسن ، عن أمه ، عن أم سلمة ، قالت : قلت يا رسول الله ، أخبرني عن قوله : ( عربا أترابا ) قال : " عربا متعشقات متحببات ، أترابا على ميلاد واحد.

وأضاف علي في رده لمصراوي: في معنى"أترابا" يعني أنهن مستويات على سن واحدة ، واحدتهن ترب، كما يقال : شبه وأشباه.

وعن ابن عباس قال : الأتراب : المستويات.

والكلام في الآية على نساء الدنيا لا الحور العين، فالله عز وجل ينشئ نساء الدنيا نشأة أخرى في الآخرة ليكنّ متحببات متجملات مستويات في السن من أجل أزواجهن في الجنة.

والله أعلم.