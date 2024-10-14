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هل قراءة الفاتحة عند كل مناسبة أمر جائز شرعًا؟.. مجدي عاشور يجيب

09:34 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

الدكتور مجدي عاشور

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كـتب- علي شبل:

تحت عنوان "دقيقة فقهية" تلقى الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من شخص يقول: هل قراءة الفاتحة عند كل مناسبة جائز شرعًا؟

في رده، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا: لقد ثبت بالحديث الصحيح أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحد الصحابة: "لأُعلّمنّك سُورةً هي أعظمُ سُورةٍ في القُرآن قبل أن تخرُج من المسجد". قال : فأخذ بيدي ، فلما أردنا أن نخرج، قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن! قال: "الحمدُ لله ربّ العالمين: هي السّبعُ المثاني، والقُرآنُ العظيمُ الّذي أُوتِيتُهُ".

ولفضلها العظيم- يقول عاشور- فُرِضَتْ قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة؛ في الفرائض والنوافل .

ولفت إلى أنه نص العلماء على استحباب قراءتها عند كل أمر مهم ، كالأفراح والبيوع ومواطن الصلح بين الناس ووقت الشدة وعند المقابر ؛ بل هي واجبة في صلاة الجنازة.

وختم عاشور فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: من جعلها شِعَارَه عند كل مناسبة فقد فاز وربح ؛ دنيا وأخرى إن شاء الله.. والله أعلم

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دقيقة فقهية الدكتور مجدي عاشور دار الإفتاء المصرية قراءة الفاتحة عند كل مناسبة القرآن الكريم سورة الفاتحة
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