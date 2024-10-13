بالفيديو| أمين الفتوى يكشف: الحجاب واجب على الفتيات في هذه السن

كـتب- علي شبل:

كشف الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السن الواجبة عندها أن تلتزم الفتاة بالحجاب الشرعي، موضحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال للسيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها: "يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، يعني أصبحت بنتًا، وبدأ ينزل عليها ما يأتي للنساء، فإنه لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وذاك"، حيث أشار النبي إلى الوجه والكفين، وأيضا الحجاب.

ونصح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد، الأمهات بأن يعززن ثقافة الطهارة والصلاة في نفوس بناتهن، وكذلك على وجوب إعادة الصلاة بعد انتهاء العذر الشرعي، مشيرًا إلى بعض الاستفسارات الشائعة، مثل سؤال إحدى الأمهات: "هل السيدة التي يأتيها العذر الشرعي تعيد الصوم أم لا؟"، حيث أكد أن هذا واجب ويجب عليها إعادة الصوم.

كما أشار إلى سؤال آخر: "هل يجب على التي تغتسل لتتطهر أن تغتسل؟"، فأوضح العوضي أن ذلك هو الأساس في الفقه، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى: "إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين"، وكذلك قوله: "فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله".

وفي ختام حديثه، شدد الشيخ العوضي على ضرورة أن تتوب المرأة أولاً، وأن تقضي الصلوات التي فاتتها إن لم تكن قد صلتها، مؤكدا على أهمية التعلم المستمر في سبيل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، داعيًا الأمهات إلى تعزيز القيم الدينية في بناتهن.

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