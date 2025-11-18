هل في الفاكهة والخضار زكاة وما مقدارها؟.. الإفتاء توضح

هل في الفاكهة والخضار زكاة وما مقدارها؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أنه تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من زروع وثمار إذا بلغ النصاب (612 كيلو جرامًا)، ومقدار الزكاة العشر أو نصف العشر؛ فالعُشر إن سُقيت الأرض بماء السماء، ونصف العشر إن سقيت بآلة.

هل توجد زكاة على المال المتحصل من إيجار الأرض الزراعية؟

وكانت دار الإفتاء المصرية، تلقت السؤال السابق، مؤخراً وأجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، قائلة: نعم هناك زكاة على المبلغ المتحصل من إيجار الأرض الزراعية بواقع ربع العشر 2.5% إذا بلغ نصابًا، أو كان مُكملًا للنصاب مع مال آخر وحال عليه الحول، وكان فائضًا عن الحوائج الأصلية للمُزَكِّي.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: وإذا كان للإنسان مال آخر فحينئذٍ يأخذ الإيجار حكم المال المُستَفَاد أثناء الحول.

ما نصاب زكاة المال والمقدار الواجب شرعًا في إخراجها؟

ما هو نصاب زكاة المال والمقدار الواجب شرعًا في إخراجها؟.. سؤال سبق أن تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة أن الزكاة عبادةٌ وركنٌ من أركان الإسلام، أوجبها الله تعالى على الأغنياء؛ قصدًا لسدِّ حاجة المستحقين من المصارف الثمانية المنصوص عليها في القرآن الكريم.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها، أنه تجب الزكاة في المال إذا بلغ النِّصاب الشرعيَّ، وكانت ذمَّةُ مالكه خاليةً مِن الدَّين، وكان فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، ومضى عليه الحول -عامٌ قمريٌّ كامل-، والنِّصاب الشرعي هو ما بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.

