هل يجوز أن أقسم تَرِكَتي على أبنائي قسمة الميراث قبل موتي؟.. مجدي عاشور يجيب

كـتب- علي شبل:

هل يجوز أن أقسم تَرِكَتي على أبنائي قسمة الميراث قبل موتي؟.. سؤال شائع يؤرق الكثيرين، تلقاه الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، قال عاشور: التركة هي ما يتركه المتوفى.. ولا تُسَمى تركة قبل الوفاة؛ ولذلك فهي في السؤال ليست ميراثًا، وإنما هو تصرف حال الحياة.. وللشخص أن يتصرف في ماله حال حياته كما يشاء ما دام في مباحٍ، ويستحب له أن يعدل بين أولاده في العطية، ويجوز له أن يقسمه بينهم بقسمة تشبه الميراث، أو بغيرها.

ونبه عاشور، في فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: ولكن عليه أن يحذر أمرين: أن لا ينوي عند فعل ذلك أن يحرم بقية الورثة إنْ وُجِدُوا، حتى لا يأثم شرعًا.. وينبغي أنْ يُبْقِيَ لنفسه شيئًا لئلا يحتاج لأحدٍ بعد ذلك ولو كانوا أبناءه.. والله أعلم.

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