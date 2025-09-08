كتب - علي شبل:

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال تلقاه من شخص قال فيه: "أنا حلفت وقلت: عليّ الطلاق إن ورق معين مش معايا، وبعدين اكتشفت إنه معايا فعلاً.. بس أنا كنت ناسي.. فهل عليّ كفارة؟".

وفي رده، قال الشيخ وسام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين:"لا كفارة عليك في هذه الحالة، لأنك حين حلفت كنت تظن أنك صادق، والفقهاء يسمون هذا النوع من اليمين: الحلف على ما يظن، أي أن الإنسان يحلف على أمر يعتقد صحته وقت الحلف، ثم يتبين خلافه بعد ذلك، فلا إثم عليه ولا كفارة في هذه الحالة، ويُعتبر هذا الحلف لغوًا لا يؤاخذ به الإنسان".

وأوضح أن استخدام عبارة "عليّ الطلاق" في غير موضعها الصحيح، بات أمرًا منتشرًا وخطيرًا، مؤكدًا أن الفتوى المستقرة بدار الإفتاء في مثل هذه الحالة أن هذه "اللفظة لغوٌ لا يقع بها طلاق، ولا يُسأل صاحبها عن النية"، لأنها لم تُضف إلى الزوجة، ولم تُستعمل في سياق الطلاق الحقيقي.

وعن سبب الرد العلني على مثل هذه الأسئلة، رغم أن مسائل الطلاق عادة ما تُناقش على انفراد، أوضح الشيخ أحمد أن: "لفظ (عليّ الطلاق) من الألفاظ التي ورد فيها الفتوى المستقرة بأنها لغو، وبالتالي لا يقع بها طلاق ولا تحتاج إلى تحقيق نية، ولهذا نُفتي بها علنًا، خصوصًا مع كثرة استخدامها في غير موضعها الصحيح".

وأشار إلى موقف مؤثر حدث له شخصيًا، حين سمع طفلًا صغيرًا لم يتجاوز الثامنة من عمره يقول: "عليّ الطلاق ما أنا متجوز!"، فاستوقفه وسأله عن سبب هذا الكلام، فوجده يُردد ما يسمعه في بيئته من الكبار.

وعلّق قائلاً: "تخيلوا أن أطفالًا باتوا يحلفون بالطلاق، رغم أنهم لا يعرفون معناه ولا هم متزوجون أصلًا! وهذا يدل على مدى تفشي هذا اللفظ في البيوت، حتى أصبح يُستخدم عشوائيًا كنوع من التهديد أو التأكيد، وهو أمر في غاية الخطورة على المدى البعيد، خصوصًا على استقرار الحياة الأسرية".

وحذر الشيخ أحمد وسام، من التهاون في استخدام ألفاظ الطلاق في الحياة اليومية، قائلاً: "الطلاق شُرع لإنهاء العلاقة الزوجية حين تستحيل العِشرة، وليس وسيلة للتهديد أو التأكيد أو المزاح. فكما نُقدّس عقد الزواج، يجب أن نُقدّس أيضًا ألفاظ الطلاق، وألا تخرج إلا عند الضرورة القصوى، وبوعي ومسؤولية تامة. ونسأل الله أن يُصلح أحوال بيوتنا جميعًا."

اقرأ ايضًا:

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)