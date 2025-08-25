حكم نشر ومشاركة "البلوجر" للمقاطع غير الأخلاقية.. مفتي الجمهورية يحذر

كتب - علي شبل:

في أحدث فتواها، والتي تصنف ضمن المستجدات والنوازل، كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم نشر ومشاركة "البلوجر" للمقاطع غير الأخلاقية، وهي ظاهرة انتشرت مؤخراً وأثارت جدلاً مجتمعياً، على إثره قامت السلطات المصرية بالتحقيق الجنائي مع بعض البلوجرز المشهورين، أصدرت بحق البعض أحكام حبس على ذمة التحقيقات.

وكان الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أوضح الرأي الشرعي في مسألة نشر ومشاركة "البلوجر" للمقاطع غير الأخلاقية، وذلك خلال رده على سؤال تلقته دار الإفتاء من شخص يقول: ما حكم نشر ومشاركة البلوجر للمقاطع غير الأخلاقية؟ فقد انتشر مؤخَّرًا بعض الأشخاص يُطْلَق عليهم "بلوجر"، ويقومون بنشر مقاطع فيديو على منصَّات التواصل الاجتماعي تحتوي على ألفاظٍ وحركات خادشة للحياء، بهدف زيادة عدد ونسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، فأرجو بيان موقف الشرع الشريف مِن هذه الأفعال التي يقومون بها؟

وفي بيان فتواه، عبر بوابة الدار الرسمية، أكد فضيلة المفتي أن ما يقوم به صانعو المحتوى ممن يُعرفون بـ"البلوجر" من نشر المقاطع غير الأخلاقية على منصات الإعلام الرقمي لزيادة التفاعل حول ما يقومون به هو عَمَلٌ محرَّم شرعًا ومُجَرَّم أيضًا قانونًا، ففيه إشاعة الفاحشة في المجتمع، وهي جريمة أناط بها الشرع الشريف عقوبة عظيمة، إضافة لما يحويه هذا النشر بهذه الكيفية من التعارض الكلي مع حَثِّ الشرع الشريف على الستر والاستتار.

وأضاف عياد أن دار الإفتاء المصرية تهيب بأولياء الأمور ضرورة وقاية أبنائهم من الانسياق وراء هذا المحتوى الهزلي الذي يُقدَّم تحت ستار الترفيه، مع أهمية توجيههم نحو ترفيهٍ بديلٍ هادفٍ ومناسبٍ.

