هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب

كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على القرار الصادر في ماليزيا الذي يقضي بحبس تارك صلاة الجمعة بدون عذر لمدة سنتين.

وقال كريمه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام"، عبر قناة "الشمس": الإسلام يربّي أتباعه على إخلاص العبادة لله عز وجل، وأن تصدر طواعية واختياراً ومحبة واقتناعاً من المسلم تجاه دينه".

وتابع: "مع الوضع في الاعتبار أننا لا نتدخل في شؤون الدول، هذا من حيث المبدأ".

وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إلى أن هناك فرقًا بين من يترك الصلاة كسلاً ومن يترك الصلاة عمداً، مؤكداً أن العقوبات الدنيوية الزجرية "ليس لها أساس لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة ولا في إجماع العلماء".

واستكمل كريمة: إن نشر الوعي الصحيح، المستند إلى قوله تعالى في سورة الحج: "ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب"، يساهم في تعزيز الالتزام الديني دون الحاجة إلى عقوبات زجرية.

واقترح العالم الأزهري حلًا بديلًا عن العقوبات قائلاً: "الأفضل نشر التوعية الصحيحة السليمة لجعل الناس لا يتهاونون في أداء الشعائر الدينية".

وأشاد الدكتور أحمد كريمة، بالشعبين الماليزي والإندونيسي، "ماليزيا وإندونيسيا يشهد لهم بالتدين، وعندنا دارسون في جامعة الأزهر، والله يعلم أنني أزكي السلوك السوي الأخلاقي الرفيع من طلاب الدولتين".

