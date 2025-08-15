هل الدعاء بطول العمر حرام؟.. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا حول حكم الدعاء بطول العمر، وهل هو مكروه أم حرام أم جائز شرعًا.

وفي رده، أكد أمين الفتوى أن الدعاء بطول العمر ليس حرامًا، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: “خيركم من طال عمره وحسن عمله”، وأضاف، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن من يقصد بطول العمر زيادة العمل الصالح والثواب فإن دعاءه محمود ويؤجر عليه.

وأشار إلى أن الأولى من الدعاء بطول العمر هو الدعاء بالبركة فيه، لأن البركة تجعل العمر القصير عامرًا بالخيرات، مؤكدًا: “العبرة بعرض العمر لا بطوله”.

وضرب مثالًا بالإمام النووي رحمه الله، الذي عاش 42 عامًا فقط، لكنه ترك مؤلفات ومصنفات ما زالت الأمة تنتفع بها بعد أكثر من سبعة قرون، في مقابل من طال عمره ولم يبارك له فيه.

كما أجاب الدكتور عبد العظيم عن سؤال آخر حول جواز الدعاء بأسماء الأولاد في الصلاة، مؤكدًا أنه جائز شرعًا، وخاصة في مواطن الدعاء مثل السجود، ولا حرج فيه.

اقرأ أيضًا:

يشك في زوجته ويريد إثبات جريمة الزنا في حقها.. وأمين الفتوى يرد منفعلاً (فيديو)

له 3 لوحات في الروضة الشريفة.. مفاجأة حول جنسية خطاط المسجد النبوي