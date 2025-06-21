أيمن أبو عمر: لو أردت أن تكون صالحًااجتنب ما تراه عيبًا في الآخرين

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف المصرية، إن من أرقى معايير الإصلاح الأخلاقي والسلوكي أن يبدأ الإنسان بنفسه، موضحًا أن اجتناب ما نراه عيبًا في الآخرين هو أول خطوات الصلاح.

وأضاف أبو عمر، خلال حلقة برنامج "منبر الجمعة"، المذاع على قناة" الناس": سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا اجتنبت ما تراه عيبًا في الآخرين أصبحت إنسانًا صالحًا، وده مبدأ عظيم يخلينا نركز مع نفسنا بدل ما نقضي وقتنا في انتقاد الناس.

وأوضح أن الأنبياء والصالحين تعلموا الأخلاق من ملاحظة أخطاء الناس واجتنابها، واستشهد بمقولة سيدنا عيسى عليه السلام: "رأيت جهل الجاهل شينًا فاجتنبته"، أي أنه كان يتجنب ما يراه قبيحًا في غيره.

وأشار أيضًا إلى موقف الأحنف بن قيس حين قال: "لو عاب الناس الماء البارد ما شربته"، لافتا إلى أن هذا تعبيرًا عن مدى حرصه على البعد عن كل ما يُنتقد.

وتابع: تلاقي اللي ظلم الناس، يطلب منهم الأخلاق والاحترام.. طب انت ما قلتش الكلام ده لنفسك قبل ما تظلمهم؟! الناس مش هترد على الإساءة بحُسن معاملة طول الوقت، لأنك ببساطة حصدت ما زرعت.

واستكمل: الناس مرايتك.. فكل حاجة بتكره تشوفها في غيرك، بلاش تعملها بنفسك، ولو قدرت تبعد عن العيوب اللي مش عاجباك في الآخرين، ساعتها هتكون إنسان صالح بحق، وهتلاقي نفسك محبوب ومقبول زي ما بتحب.

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