هل يمكن الصلاة بعد عملية جراحية دون الغسل؟.. أمين الفتوى يجيب

تلقى الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا حول إمكانية صلاة المريض بعد إجراء عملية جراحية في البطن مع وجود جرح يمنع الغسل.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أنه إذا لم يكن الغسل واجبا شرعا كحال الجنابة أو بعد الحيض أو النفاس، فيجوز الاكتفاء بالوضوء والصلاة دون الحاجة للاستحمام، دون أي حرج على المصلي.

وأشار إلى أنه إذا كان الغسل واجبًا، وكان غسل الجسم كاملاً يؤدي إلى مشقة أو ضرر بسبب الجرح، فيجوز غسل ما أمكن ترك موضع الجرح، وهذا يكفي لأداء الصلاة. أما إذا تعذر الغسل تمامًا، فيمكن التيمم بضربتين على الوجه واليدين إلى المرفقين، ثم أداء الصلاة، مع تكرار الوضوء قبل كل صلاة لاحقة، بما يحقق الطهارة المطلوبة دون مشقة.

