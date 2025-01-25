لماذا ربط النبي البُراق في حلقه باب بيت المقدس؟..د.عصام الروبي يوضح

كتب-محمد قادوس:

لماذا ربط النبي البراق في حلقه باب بيت المقدس؟.. سؤالًا تلقاه مصراوي طرحه على الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف؟

في رده قال العالم الأزهري: أولا ورد في وصف البراق الذي ركبه النبي- صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين ، واللفظ لمسلم، عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ، وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ ، طَوِيلٌ ، فَوْقَ الْحِمَارِ، وَدُونَ الْبَغْلِ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ ).

قَالَ: (فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ)، قَالَ: (فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ).

وعند ابن خزيمة (301): (يَقَعُ خُطَاهُ أَقْصَى طَرْفِهِ).

وأضاف الروبي في تصريح خاص لمصراوي: المعنى: يَضَعُ رِجْلَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى ما يرى بَصَره.

وعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِالبُرَاقِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ، مُلْجَمًا، مُسْرَجًا، فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: ( أَبِمُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هَذَا؟ فَمَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ) قَالَ: " فَارْف

وهذا مع قوله: (فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ) يدل على أنه كان يركبه الأنبياء قبل نبينا، صلى الله عليهم وسلم.

وأشار الداعية الإسلامي في رده لمصراوي إلى أن ربط البراق بالحائط لبيان العلة أعني علة الأخذ بالأسباب.

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