محمد على يوضح حكم صلاة الرجل بشورت؟

كتب-محمد قادوس:

حكم صلاة الرجل بشورت؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده إن عورة الرجل هي ما بين سرته وركبته عند جمهور الفقهاء، والركبة ليست من العورة على الراجح، فإذا صلى الرجل مكشوف الركبتين أو بعضهما لم تبطل صلاته، لكن يكره له ذلك.

قال ابن قدامة في المغني: من كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه أجزأه، وجملة ذلك أن ستر العورة عن النظر بما لا يصف البشرة واجب وشرط لصحة الصلاة. إلى أن قال . وليست سرته وركبتاه من عورته. نص عليه أحمد في مواضع، وهذا قال به مالك والشافعي. انتهى.

وفي إعانة الطالبين من كتب الشافعية: وأما الركبتان فيكره كشفهما لأنه يفضي إلى كشف العورة. انتهى.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن الركبة هي الفاصلة بين العورة وغير العورة، ما فوق الركبة من العورة، والركبة وما تحتها ليست من العورة في حق الرجل، أما المرأة كلها عورة، إلا وجهها في الصلاة.

وأوضح الداعية أن صلاة الرجل بشورت تحت الركبة جائزة ما دام لم يُظهر شيئًا من عورته في جميع حالات الصلاة.

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