ما حكم إيقاظ النائم للصلاة؟.. عالم أزهري يوضح هل هو واجب شرعًا

كـتب- علي شبل:

حول أهمية الصلاة المسلم وضرورة التذكير بها، أكد الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أنه لكى ينتصر الإنسان على نفسه يحتاج إلى تذكير المخالطين له بشرع الله عز وجل، وأن يتعاونوا معه على كل ما فيه بر وصلاح وتقوى، قال الحق عز وجل ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).

وردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: ما حكم إيقاظ النائم للصلاة، قال العالم الأزهري: لقد اختلف أهل العلم فى حكم إيقاظ النائم للصلاة على آراء شتى:

منهم من يرى وجوب إيقاظ النائم للصلاة، و منهم من يرى أن إيقاظ النائم للصلاة أمر مستحب وليس بواجب، و فريق ثالث من أهل العلم يرى أن إيقاظ النائم للصلاة لا يكون واجبا إلا إذا تضايق وقت الصلاة، يعني مثلا على سبيل الفرض تشرق الشمس في السابعة إلا قليلا و لا يزال المرء نائما لما يصل الصبح بعدحينئذ يجب إيقاظه قبل شروق الشمس بوقت يمكنه من الطهارة و أداء الصلاة و هذا هو الرأى الذي نرجحه.

واستشهد عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بما جاء فى تصحيح الفروع للمرداوي (لو دخل وقت الصلاة على نائم فهل يجب إعلامه، أي ايقاظه أو لا يجب، أو يجب إن ضاق الوقت جزم به في التمهيد و هو الصواب) فكأن سيدنا الإمام المرداوى رجح الرأي القائل بوجوب إيقاظ النائم عند اخر وقت الصلاة.

وفي النهاية يقول لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: إيقاظ النائم أول الوقت مستحب وقبيل خروج الوقت واجب.. والله أعلم

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