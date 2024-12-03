محمد على يوضح معنى حديث:" لا يدخل الجنة ولد زنا"

كتب-محمد قادوس:

ما معنى حديث:" لا يدخل الجنة ولد زنا"؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن حديث" لا يدخل الجنة ولد زانية" معلول لا يصح، وأن كل طرقه لا تخلو من ضعف ظاهر. ولا يصح الاحتجاج بهذا الحديث.

ومن حسن الحديث من أهل العلم وقواه بمجموع شواهده، تأولوا الحديث ولم يأخذوه على ظاهره، فليس المقصود المولود من الزنا، فحاشا لله تعالى أن يأخذ المولود بذنب والده ووالدته، فالله أعدل وأحكم، والله عز وجل يقول في كتابه:( وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) الأنعام.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن من أهل العلم من قال في الحديث: إذا عمل بمثل عمل أبويه.

ومنهم من قال: بأن ولد زنا يعني: من غلب عليه الزنا واتصف بأنه زان، كمن يقول: ابن السبيل مثلا.

قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2/372) أُرِيدَ بِهِ : من تَحَقَّقَ بِالزِّنَا، حتى صَارَ غَالِبًا عليه، فَاسْتَحَقَّ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إلَيْهِ، فَيُقَالُ هو ابْنٌ له، كما يُنْسَبُ الْمُتَحَقِّقُونَ بِالدُّنْيَا إلَيْهَا، فَيُقَالُ لهم : بَنُو الدُّنْيَا، لِعَمَلِهِمْ لها، وَتَحَقُّقِهِمْ بها، وَتَرْكِهِمْ ما سِوَاهَا، وَكَمَا قد قِيلَ لِلْمُتَحَقِّقِ بِالْحَذَرِ: ابن أَحْذَارٍ، وَلِلْمُتَحَقِّقِ بِالْكَلاَمِ : ابن الأَقْوَالِ، وَكَمَا قِيلَ لِلْمُسَافِرِ: ابن سَبِيلٍ، وَكَمَا قِيلَ لِلْمَقْطُوعِينَ عن أَمْوَالِهِمْ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا : أَبْنَاءُ السَّبِيلِ، كما قال تَعَالَى في أَصْنَافِ أَهْلِ الزَّكَاةِ : ( إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ )، حتى ذَكَرَ فِيهِمْ ابْنَ السَّبِيلِ.

وأوضح الداعية أنه يميل إلى أن هذا الحديث معلول لا يصح، وأن كل طرقه لا تخلو من ضعف ظاهر.

ولا يصح أن نحتج به ولا أن ناوله، خاصة في مثل هذه الأمور الكبيرة التي تمس سلامة النفس والمجتمع.

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