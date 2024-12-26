حسن يحيى: الحفاظ على المال العام واجب شرعي وأخلاقي

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور حسن يحيي، الأمين المساعد للجنة العليا لشئون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، على أهمية الحفاظ على المال العام واعتباره من أوجب واجبات المسلم في المجتمع، لافتا إلى أن المال العام جزء من الكليات الخمس التي أقرتها الشريعة الإسلامية، وهي الحفاظ على النفس والعقل والدين والنسل والمال.



وقال الأمين المساعد بمجمع البحوث الإسلامية، حفظ المال لا يقتصر على منع سرقته أو هدره فقط، بل يشمل تنميته واستثماره حتى يصبح فيه حق للسائل والمحروم، وينعم به المجتمع كله."

وأضاف يحي، عبر قناة" الناس": أن المال العام، رغم تسميته بالمال العام، هو في الحقيقة مال خاص لكل فرد من أفراد المجتمع، لذلك، يجب على الجميع أن يتحملوا المسؤولية في الحفاظ عليه، فهو مصدر رئيسي لوجود الأموال الخاصة، لافتا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر من التلاعب بالمال العام، حيث قال في الحديث الشريف: 'كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته'، وقد بيّن ذلك في موقفه مع من قدم له المال، قائلاً: 'أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته.

كما أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول"، مؤكداً أن الحفاظ على المال العام هو مسؤولية شرعية وأخلاقية، لأن هذا المال يعود بالفائدة على المجتمع بأسره.