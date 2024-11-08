الإفتاء توضح معنى الشهادة في حديث النبي "الشهداء خمسة" وهل يتم تغسيلهم والصلاة عليهم

كـتب- علي شبل:

كشفت دار الإفتاء المصرية عن معنى الشهادة الواردة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام -الشهداء خمسة- ومدى وجوب تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم.

أوضحت الإفتاء، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن المراد من الشهادة الواردة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطعُونُ، والمَبطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدمِ، والشَّهِيدُ في سَبِيلِ اللهِ» الشهادة الحكمية، فمن مات بأحد الأوصاف المذكورة في الحديث يأخذ أجر الشهيد في الآخرة، ويُسمَّى شهيدَ الآخرة دون الدنيا، ويُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه.

هل من مات بسبب مرض السرطان شهيد؟

وكانت دار الإفتاء المصرية كشفت في فتوى سابقة أن مَن مات بسبب مرض السرطان يرجى له أجر الشهادة في الآخرة؛ رحمةً من الله سبحانه وتعالى به.

ولفتت الدار في بيان بيان فتواها السابق نشره، إلى أنه بناء على أن أسباب الشهادة يجمعها معنى الألم لتحقق الموت بسبب خارجي، فليست هذه الأسباب مسوقة على سبيل الحصر، بل هي منبهة على ما في معناها مما قد يطرأ على الناس من أمراض، وبناءً على أن مرض السرطان داخل في عموم المعنى اللغوي لبعض الأمراض، ومشارك لبعضها في بعض الأعراض، وشامل لبعضها الآخر مع مزيد خطر وشدة ضرر، غير أنه تجري عليه أحكام الميت العادي؛ من تغسيلٍ، وتكفينٍ، وصلاةٍ عليه، ودفنٍ.

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