هل الصلاة بسرعة باطلة؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال فاطمة من أسوان حول حكم إعادة الصلاة بعد أن صلت بسرعة بسبب مرضها؟.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس": أنه لا ينبغي للإنسان أن يتسرع في الصلاة لدرجة أن تؤثر على أداء الأركان بشكل صحيح، مشيرًا إلى أن السرعة في الصلاة يجب أن لا تأتي على حساب الخشوع أو الاستقرار في الأركان.

وأكد أنه في حال كان الشخص مريضًا أو متعبًا، فإنه يمكنه أداء الصلاة كما يستطيع، ولكن يجب عليه أن يطمئن في الركوع والسجود ولا يسرع بشكل يخل بالركن، مستشهدا بمثالا من السنة النبوية حيث دخل رجل المسجد وصلى بسرعة دون استقرار في الأركان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ارجع فصلي فإنك لم تصل"، مبينًا أن الصلاة يجب أن تؤدى على النحو الذي يضمن الاطمئنان في الأركان.

وحول إعادة الصلاة، قال: "إذا كانت قد أتمت الصلاة بالطريقة الصحيحة حسب قدرتها، فلا داعي لإعادة الصلاة"، مشيرًا إلى أنه لا مشكلة في أداء الصلاة بسرعة طالما أن الأركان قد أُديت بشكل صحيح.