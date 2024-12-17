هل يمكنني جمع صلاتي المغرب والعشاء في غير السفر؟.. أمين الفتوى يوضح هل يكون الجمع تقديماً أم تأخيراً

كتب - علي شبل:

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة تقول: هل يمكنني جمع صلاتي المغرب والعشاء في غير السفر؟.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الجمع بين المغرب والعشاء في غير السفر جائز في حالات معينة.

وشرح عثمان تلك الحالات قائلًا: إذا كان الشخص في سفر أو في ظروف صعبة لا يمكنه فيها أداء الصلاة في وقتها المحدد، يمكنه جمع الصلاتين، وفي حالة النية للجمع، يجب أن تكون النية في وقت دخول صلاة المغرب.

وحول حكم جمع الصلاة تقديما أو تأخيرا، أوضح أمين الفتوى أنه لا حرج في أن يؤدي الشخص جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الحاجة.

وفي ردّه على سؤال حول إذا كانت النية للجمع قد فاتت، أو إذا نسي الشخص النية بعد دخول وقت العشاء، أكد الشيخ عويضة أنه في هذه الحالة يمكن أداء الصلاة قضاء مع العشاء.

وختم عثمان موضحا أن الأصل في الصلاة هو أن يتم أداؤها في وقتها المحدد، حيث أن لكل صلاة وقتًا خاصًا بها، وأن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يكونوا في تواصل دائم معه من خلال الصلاة، وأن هذا هو الحكمة الإلهية.

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