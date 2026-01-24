إعلان

تصرف صادم من زوج بعد شراء زوجته غسالة أطباق دون إذنه

كتب – محمود عبده:

05:00 م 24/01/2026

تصرف صادم من زوج بعد شراء زوجته غسالة أطباق دون إذ

تصاعد خلاف بسيط بين زوجين في جنوب الصين إلى حادثة عنف غير متوقعة، بعدما قام الزوج بتحطيم أثاث المنزل المستأجر بعد خلاف حول شراء غسالة أطباق، في واقعة وثقتها الزوجة بالفيديو وأثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفقًا لما نقلته صحيفة Hindustan Times، بدأت الأزمة عندما اشترت الزوجة غسالة أطباق عبر الإنترنت في 8 يناير مقابل 1500 يوان "نحو 215 دولارًا"، موضحة أن غسل الأطباق يدويًا أصبح مرهقًا في فصل الشتاء، خصوصًا مع غياب مشاركة الزوج في الأعمال المنزلية.

وعند وصول عامل التركيب، اكتشف الزوج عملية الشراء، وطالبها بإلغاء الطلب لتجنب ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه.

ورفضت الزوجة، وهو ما أدى إلى تصاعد التوتر وتحول الخلاف إلى نوبة غضب، قام خلالها الزوج بتحطيم الأثاث ومحتويات غرفة المعيشة بالكامل.

وسط الفوضى، اضطرت الزوجة لمغادرة المنزل واللجوء إلى فندق لقضاء الليل، مشيرة إلى أن الخلافات المتعلقة بالمصاريف والتسوق كانت تتكرر في حياتهما الزوجية، وأنها لم تتوقع أن يتحول الأمر إلى عنف مادي.

في اليوم التالي، أعادت الزوجة الغسالة، وظهر الزوج في فيديو آخر يقدم اعتذارًا علنيًا، قائلاً: "كنت في حالة مزاجية سيئة، سأتعامل معكِ بشكل أفضل مستقبلًا، ويمكننا شراء غسالة أصغر".

أثارت الواقعة نقاشًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد كثيرون تصرف الزوج العنيف، مؤكدين أن الخلافات المالية لا تبرر العنف الأسري، بينما رأى آخرون أن الزوجة كان عليها مراعاة الوضع المالي للأسرة قبل اتخاذ قرار الشراء.

نتوعات غسالة اطباق زوج وزوجته

