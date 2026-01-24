خارج الثلاجة أم داخلها؟.. 6 طرق سحرية لتخزين التوابل قبل رمضان

قبل حلول شهر رمضان المبارك، يحرص الكثيرون على تجهيز المكونات الأساسية في المطبخ، وتعد التوابل من أهمها.

تخزين التوابل بشكل صحيح يحافظ على نكهتها وقيمتها الغذائية لفترة أطول، ويمنع تلفها، بالإضافة إلى، يسهل تحضير الأطباق خلال الشهر الكريم.

مدة صلاحية التوابل الكاملة

التوابل الكاملة مثل القرفة، الهيل، القرنفل، والفلفل الأسود من المكونات التي يمكن الاحتفاظ بها لفترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات إذا خُزنت بشكل صحيح، أما التخزين الخاطئ، يؤدي إلى فقدان لونها ورائحتها، وبالتالي ضعف نكهتها في الأطباق، وفقا لموقع "ndtv".

أفضل طرق تخزين التوابل لأطول فترة ممكنة

حفظها بعيدا عن الحرارة:

تجنب وضع التوابل قرب فرن البوتاجاز أو أشعة الشمس المباشرة، إذ تؤثر الحرارة على لونها ورائحتها.

استخدام عبوات محكمة الإغلاق:

من الضروي تخزين التوابل في عبوات زجاجية أو معدنية محكمة الإغلاق لمنع دخول الرطوبة، مع التأكد من جفاف العبوة قبل وضع التوابل فيها.

التخزين في مكان بارد ومظلم:

يفضل اختيار مكان بعيد عن الشمس والرطوبة، لأن التخزين في مكان مظلم وبارد يساعد على بقاء نكهة التوابل لفترة أطول.

الانتباه للرطوبة:

الرطوبة تجعل التوابل تفقد جودتها، لذا تجنب وضعها بالقرب من الحوض أو أي مكان رطب، في المناطق الرطبة، يمكن وضع أكياس مانعة للرطوبة داخل البرطمان.

وضع الملصقات:

لتسهيل التنظيم وتتبع مدة صلاحية التوابل، عليك وضع ملصقا على كل عبوة بتاريخ فتحها، هذا يسهل اختيار التوابل الصحيحة أثناء الطهي ويمنع الخلط بينها.

طحن التوابل حسب الحاجة:

يُوصي بشراء التوابل الكاملة وطحنها عند الاستخدام، بهذه الطريقة تضمن نكهة قوية وطازجة، وفترة صلاحية أطول.