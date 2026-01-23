فاجأها زوجها نجم برشلونة بهدية فاخرة.. من هي عارضة الأزياء ناتاليا؟

بيوت من ملح.. 15 صور لأغرب المنازل حول العالم

قدم نجم برشلونة الإسباني، البرازيلي رافينيا، زوجته عارضة الأزياء والمؤثرة البرازيلية ناتاليا، هدية فاخرة خطفت أنظار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثقت "ناتاليا" لحظة تلقيها الهدية من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تتسلم سيارة فاخرة من طراز "رينج روفر".

وفي هذا السياق، إليكم أبرز المعلومات عنها، وفقا لحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع "dailysports".

- اسمها بالكامل ناتاليا رودريجيز بيلوليهي.

- عارضة أزياء ومؤثرة برازيلية.

- وُلدت في 31 ديسمبر عام 1998 بالبرازيل.

- زوجة نجم برشلونة والمنتخب البرازيلي رافينيا.

- بدأت قصة ارتباطها برفينيا عام 2021، وتزواجا في ديسمبر 2022.

- في عام 2023، رزق الزوجان بمولودهما الأول، الذي أطلقا عليه اسم "جايل".

- من أبرز أيقونات الموضة بين زوجات لاعبي كرة القدم البرازيليين.

- تشتهر بإطلالاتها اللافتة التي تجمع بين الجرأة والأناقة.

- تحرص على مشاركة متابعيها تفاصيل حياتها اليومية وصورها عبر "إنستجرام".

- تجمع ناتاليا بين عالم الموضة والحياة العائلية، ما يجعلها واحدة من أبرز المؤثرات البرازيليات في الوقت الحالي.

- تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة، إذ يتابعها أكثر من 1.4 مليون شخص على "إنستجرام".