مع الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب، بات الإقبال على شراء "الشبكة" يمثل عبئا على كثير من المقبلين على الزواج، في ظل محاولات مستمرة للبحث عن طرق تقلل التكلفة دون التفريط في القيمة أو الجودة.

وشهدت أسعار الذهب خلال الأيام الماضية زيادات ملحوظة، ما دفع العديد من الأسر لإعادة النظر في طريقة اختيار المشغولات الذهبية، خاصة مع ارتفاع سعر الجرام والمصنعية.

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن أفضل وسيلة لتقليل تكلفة الشبكة هي التركيز على الوزن وليس الشكل فقط، واختيار المشغولات الأقل مصنعية مثل السلاسل والخواتم البسيطة، بدلا من القطع الثقيلة في التصميم، واختيار أعيرة أقل في السعر مثل 14 و18.

وأضاف أن شراء السبائك أو الجنيهات الذهبية يمكن أن يكون خيارا عمليا لبعض الأسر، خاصة أنها تحافظ على القيمة بشكل أكبر وتقل فيها المصنعية، مع إمكانية استبدالها لاحقا بمشغولات عند تحسن الأسعار.

وأشار "ميلاد" إلى أهمية مقارنة الأسعار بين أكثر من تاجر قبل الشراء، وعدم التسرع في اتخاذ القرار، مؤكدا أن الوعي بأسعار الذهب اليومية ونسب المصنعية يساعد بشكل كبير على تقليل التكلفة الإجمالية للشبكة.

واختتم بالتأكيد على أن الاتفاق المسبق بين العروسين وأسرهم على شكل الشبكة وقيمتها، في ظل الظروف الحالية، يساهم في تخفيف الأعباء وتحقيق التوازن بين الإمكانيات والمتطلبات.

