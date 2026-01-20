إعلان

فرج وتحقيق أحلام طال انتظارها لـ 3 أبراج في فبراير

كتبت- شيماء مرسي

06:30 م 20/01/2026

الأبراج الفلكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهر فبراير يحمل فرجا وتحقيق أحلام وفرص مثالية طال انتظارها لبعض الأبراج الفلكية.

وفيما يلي، نرصد لكم الأبراج الأكثر حظا في فبراير 2026، وفق ما كشف موقع "yourtango".

برج الدلو

يشهد مواليد برج الدلو تحسن على الصعيد المهني وفرص مالية جديدة تسهم في تغيير حياتهم للأفضل.

برج الجدي

يحظى مواليد هذا البرج بعلاقة عاطفية مثالية تمكنهم من الشعور بالاستقرار العاطفي، وبالإضافة إلى فرصة سفر تساعدهم على زيادة الدخل.

برج العقرب

يشهد أصحاب برج العقرب تحسن على الصعيد وتحقيق بعض الإنجازات الشخصية التي طال انتظارها.

الأبراج الفلكية برج الدلو برج الجدي برج العقرب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النهاية الرسمية لـ "سبوبة المطار".. الحكومة تُغلق ثغرة تهريب الهواتف
أخبار مصر

النهاية الرسمية لـ "سبوبة المطار".. الحكومة تُغلق ثغرة تهريب الهواتف

"السم في الزبادي".. نقل 7 أشخاص إلى المستشفى لإصابتهم بتسمم في قنا
أخبار المحافظات

"السم في الزبادي".. نقل 7 أشخاص إلى المستشفى لإصابتهم بتسمم في قنا

تعليق مثير للجدل من حفيظ دراجي على أداء التحكيم بأمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

تعليق مثير للجدل من حفيظ دراجي على أداء التحكيم بأمم أفريقيا
بعد تحريره من الاختطاف.. معلومات عن منتج مسلسل "باب الحارة" محمد قبنض
زووم

بعد تحريره من الاختطاف.. معلومات عن منتج مسلسل "باب الحارة" محمد قبنض
"صراع" بسبب مجلس السلام في غزة.. خريطة المواقف
شئون عربية و دولية

"صراع" بسبب مجلس السلام في غزة.. خريطة المواقف

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الإيجار القديم على "أبواب البريد": غموض حول السكن البديل
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج